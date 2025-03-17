Pozitifbank ve Flash Haber TV'nin sahibi Erkan Kork tutuklandı

Pozitifbank ve Flash Haber TV'nin sahibi Erkan Kork için karar çıktı
Trump'tan İran'a tehdit: Husilerden atılacak her kurşundan sizi sorumlu tutacağız

Trump'tan açık tehdit: Husilerin her saldırısını sizden bileceğiz
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pasaport sistemi çöktü, yolcular saatlerce bekledi

Yüzlerce yolcu saatlerce bekledi, dayanamayıp bayıldılar
DEM Parti heyeti ile görüşme sonrası AK Parti'den ilk açıklama

DEM Parti ile yapılan görüşme sonrası AK Parti'den ilk açıklama

Bursa'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Bursa'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Kestel ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kazada bir otomobil 10 metre yükseklikten aşağı uçtu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 18.00 sıralarında Vanimehmet Mahallesi 124. Sokak ve Orhangazi Caddesi kesişiminde meydana geldi. E.E. idaresindeki 75 BD 239 plakalı otomobil ile M.S.B. idaresindeki 16 ARM 427 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 16 ARM 427 plakalı otomobil, 10 metre yükseklikten aşağı uçtu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı 4 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulansla Kestel Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan orduya Suriye'ye misilleme talimatı

Cumhurbaşkanı'ndan orduya "vurun" talimatı
Toplu iş sözleşmesinde rekor kırıldı: İşçilerin net maaşı 102 bin lira oldu

İşçiler 100 bin liradan fazla maaş alacak
Süleyman Soylu'yu havalimanında çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı

Süleyman Soylu'yu çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı
Tülay Hatimoğulları 'Sayın Öcalan' dedi, MHP'li Semih Yalçın başını önüne eğdi

MHP'li Semih Yalçın, o ifadeyi duyunca başını önüne eğdi
KKTC'de tarihi başörtüsü kararı! Jet hızıyla yürürlüğe girdi

KKTC'de tarihi başörtüsü kararı! Jet hızıyla yürürlüğe girdi
Kocasını öldüren kadın ifadesinde cinayetin nedenini açıkladı

Eşini öldüren kadın cinayetin nedenini anlattı: Bana ve çocuklarıma...

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.