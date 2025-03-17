Bursa'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Bursa'nın Kestel ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 18.00 sıralarında Vanimehmet Mahallesi 124. Sokak ve Orhangazi Caddesi kesişiminde meydana geldi. E.E. idaresindeki 75 BD 239 plakalı otomobil ile M.S.B. idaresindeki 16 ARM 427 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 16 ARM 427 plakalı otomobil, 10 metre yükseklikten aşağı uçtu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı 4 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulansla Kestel Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA