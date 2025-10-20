Haberler

Bursa'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.40 sıralarında Mudanya yolu Bağlarbaşı Kavşağı'nda meydana geldi. Mudanya yönüne giden hafif ticari araç, kavşaktan dönüş yapan otomobille kavşak içinde çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
