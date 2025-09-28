Haberler

Bursa'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Bursa'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca Yolu Sokak üzerinde seyir halinde olan Furkan G. (28) yönetimindeki 16 AGB 301 plakalı hafif ticari araç ile Divan Sokak üzerinde seyir halinde olan Uğur T. (19) yönetimindeki 16 ANM 959 plakalı suv araç iki sokağın kesiştiği kavşakta çarpıştı. Kaza sonucu suv araç takla atarak ters durdu. Kazada sürücüler ile suv araçta yolcu konumunda bulunan Rabia T. (16) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bakan Şimşek: Batman muhtemelen bu gidişle büyükşehir olacak

Bakan Şimşek müjdeyi verdi: Bu ilimiz muhtemelen büyükşehir olacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Havalimanında İsraillileri gören Türk yolcuları sakinleştirmek kolay olmadı

İsraillileri gören Türk yolcuları sakinleştirmek kolay olmadı
Bartuğ Elmaz'a Antalyaspor maçı öncesi kötü haber

Tedesco'dan sürpriz! Genç yıldızı Antalya maçı kadrosuna almadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.