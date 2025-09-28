Bursa'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca Yolu Sokak üzerinde seyir halinde olan Furkan G. (28) yönetimindeki 16 AGB 301 plakalı hafif ticari araç ile Divan Sokak üzerinde seyir halinde olan Uğur T. (19) yönetimindeki 16 ANM 959 plakalı suv araç iki sokağın kesiştiği kavşakta çarpıştı. Kaza sonucu suv araç takla atarak ters durdu. Kazada sürücüler ile suv araçta yolcu konumunda bulunan Rabia T. (16) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı. - BURSA