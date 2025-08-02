Bursa'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Bursa'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
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İnegöl'de meydana gelen trafik kazasında bir otomobil, hafif ticari araca çarptıktan sonra yağmur suyu kanalına düşerek devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile çarpışan otomobil yağmur suyu kanalına düşüp devrildi, kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl'ün kırsal Osmaniye Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bozüyük'ten İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Deniz A. (25) yönetimindeki 16 BNM 842 plakalı otomobil, karayolundaki kontrolsüz geçişten İnegöl istikametine dönüş yapan Murat Y. (37) yönetimindeki 34 GKJ 403 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yağmur suyu kanalına düştükten sonra istinat duvarına çarpıp yan durdu, hafif ticari araç ise savrularak bariyerlerin üzerine çıktı. Kaza sonucu sürücüler ile otomobildeki yolcu Nebi Furkan Ş. (28) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Bölge trafik ekipleri yolu kontrollü şekilde trafiğe açarken, jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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