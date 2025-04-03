Bursa'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Bursa'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı

BURSA - Bursa'nın Kestel ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Kestel ilçesi Ümitalan Mahallesi kavşağında meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Mustafa K. yönetimindeki 16 AZM 162 plakalı hafif ticari araç, yola ters yönde çıkış yapan sürücü Mehmet Ö. yönetimindeki 06 YUT 64 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu sürücüler ile otomobildeki yolcu yaralandı. Kaza yerine 112, jandarma, bölge trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü ve arkadaşı Gamze E. ekiplerce kurtarıldı. Yaralılarş ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bir kedi ise savrulan araçların çarpması sonucu telef oldu.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.