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Bursa'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Bursa'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
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İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olayda bir araç sürücüsü kazadan sonra kaçtı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Mahmut Esat Bey Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki Ömer S. (18) yönetimindeki 16 AAF 083 plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarı üzerinden gelen henüz sürücüsü belirlenemeyen 41 JA 366 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı.

Kaza sonucu 16 AAF 366 plakalı aracın sürücüsü ile aynı otomobilde yolcu konumunda bulunan Polat Ç. (18) ile diğer araçta yolcu konumunda bulunan Barış K. (29) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Kaza sonrası 41 JA 366 plakalı otomobil sürücüsü kaza yerinden kaçtı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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