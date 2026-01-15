Haberler

Bursa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Osmangazi ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Motosiklet sürücüsü ehliyetsiz olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Haşim İşcan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim G. (25) idaresindeki 16 LJ 211 plakalı otomobile, A.H.'nin (17) kullandığı 16 MC 7200 plakalı motosiklet arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile motosikletteki bulunan kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada her iki araçta da hasar meydana gelirken, hasar alan motosiklet çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün ehliyetsiz olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

