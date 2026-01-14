Haberler

Kaza yapan otomobil savrulup kamyonete çarptı: 2 yaralı


İnegöl'de otomobilin başka bir araçla çarpışmasının ardından park halindeki kamyonete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan aracın savrularak park halindeki kamyonete çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Divan ile Ahsen sokaklarının kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Büşra M. (37) yönetimindeki 16 APY 573 plakalı otomobil, Ferhat M. (26) yönetimindeki 16 BLV 391 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 16 APY 573 plakalı otomobil park halindeki kamyonete çarparak durdu. Kaza sonucu sürücüler yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
