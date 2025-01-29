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Bursa'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Bursa'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Orhangazi'de meydana gelen trafik kazasında otomobil, önünde seyir eden tıra arkadan çarptı. Kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil, önünde seyir eden tıra arkadan çarptı. Kazada tırın altına giren otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Yalova-Bursa karayolu Çeltikçialtı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhangazi'den Bursa istikametine giden ve sürücüsü belirlenemeyen 16 MDM 97 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan Sefer O. (52) idaresindeki 67 SBG 757 plakalı çelik rulo yüklü tıra arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan P.A. (29) ve F.T. (28) yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan yaralılar, kaldırıldıkları Orhangazi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralı 2 gencin hayatı tehlikelerinin bulunmadığı belirlenirken, polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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