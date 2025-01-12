Üye Girişi
Haberler
Karayolları Genel Müdürlüğü açıkladı! Köprü ve otoyol ücretlerine zam

Köprü ve otoyol ücretlerine zam! İşte zamlı fiyatlar
DEM Parti'nin ziyaret ettiği Figen Yüksekdağ'dan açıklama: Sürece katkı sunmaya hazırız

DEM Parti'nin ziyaret ettiği Figen Yüksekdağ'dan ilk açıklama
Tarih de verdi! Mehmet Uçum'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'istisnai' adaylık sinyali

Tarih de verdi! Mehmet Uçum'dan 'istisnai' adaylık sinyali
Danimarka'dan Trump'a gözünü diktiği Grönland için yeşil ışık

Danimarka'dan Trump'a gözünü diktiği Grönland için yeşil ışık

Bursa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Bursa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde mandalina yüklü tır ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay yerine intikal eden ekipler yaralılara müdahale etti.

Bursa'nın Orhangazi ilçesi İznik yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında mandalina yüklü tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Orhangazi-İznik karayolu Keramet Altı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'den yüklediği mandalinaları Sakarya'ya götürmek üzere yola çıkan İslam Karagöz (50) idaresindeki 54 KZ 758 plakalı tır, İznik istikametinden Orhangazi istikametine doğru gitmekte olan Süleyman Candar (55) idaresindeki 16 CFL 06 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan tır, yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra devrildi. Otomobil ise hurda yığınına döndü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan otomobil sürücüsü Süleyman Candar ile Önder Gündoğan (55) ve Doğan Yakıcı (43) ağır, tır sürücüsü İslam Karagöz ise hafif yaralandı. Yaralılar itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrasında sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan yaralılardan Süleyman Candar doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle Orhangazi-İznik karayolunda trafik kontrollü olarak sağlanırken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Erden Timur'dan Fenerbahçelileri kızdıracak Ali Koç sözleri
img

ABD'deki yangın dehşeti son görüntülere böyle yansıdı
img

Yeni salgının 'olağandışı' belirtisi ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Her mutfağa giriyor! Hastalık belirlendi, tonlarcası imha edildi

Her mutfağa giriyor! Hastalık belirlendi, tonlarcası imha edildi
Fenerbahçe'den maç biter bitmez flaş Galatasaray açıklaması

Fenerbahçe'den maç biter bitmez flaş Galatasaray açıklaması
Tüm çalışanlarına talep ettiği maaşı verdi

Tüm çalışanlarına talep ettiği maaşı verdi
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye bir basamak geriledi

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye bir basamak geriledi
Altay Bayındır'dan tarihi performans: Tek başına Arsenal'i eledi

İngiltere onu konuşuyor! Arsenal'i tek başına eledi
HMPV virüsünün 'olağandışı' belirtisi ortaya çıktı

Yeni salgının 'olağandışı' belirtisi ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

Güney Kore'de yasal olarak sadece kimler masör ya da masöz olabilir? Real Madrid - Barcelona maçı nerede, hangi ülkede, hangi şehirde, hangi statta oynanıyor? Hangi ülkede havalimanı vardır? San Marino'da havalimanı var mı, Lihtenştayn'da havalimanı var mı, Monako'da havalimanı var mı, Lüksemburg'da var mı? Hangi futbolcu Galatasaray'a karşı forma giymiştir? Maradona, Messi, Pele Platini Galatasaray'a karşı oynadı mı? Hangisi, tarihinde insanların bazen kafesler içerisinde sergilendiği "insan hayvanat bahçesi" etkinliği düzenlenen ülkelerden değildir? Osmanlı Devletinde "Velâdet-i Hümayun" adıyla düzenlenen törenlerde hangisi kutlanırdı? Hangi gezegenin atmosferinde en fazla bulunan gaz azottur? Galatasaray'ın 2. Golünden önce el var mı Osimhen'e el var mı, HAKEM GÖRÜŞLERİ (Başakşehir - Galatasaray)? Manisa kelimesinin kökeni nedir? Hangi kelimenin kökeni "manisa" adıyla aynıdır? "Ağdiye Risalesi"nde hangi bir tarif yoktur?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.