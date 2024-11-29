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Bursa'da Trafik Kazası: 1'i Ağır 2 Yaralı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari aracın otomobile arkadan çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Bursa'da 2 otomobil çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç otomobile arkadan çarptı; 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza 20.30 sıralarında Kemalpaşa mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Metin B. yönetimindeki 16 KKF 18 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre sürücüsünün fenalaşması sonucu kontrolden çıkarak önünde seyreden Sedat M.yönetimindeki 16 ABF 654 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kaza sonucu hafif ticari araç sürücüsü ağır yaralanırken, aynı araçta yolcu konumunda bulunan Nurhan B. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Metin B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bursa'da Trafik Kazası: 1'i Ağır 2 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa
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