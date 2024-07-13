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Bursa'da trafik kavgası vatandaşlar tarafından ayırıldı

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde iki kişi arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan kavga, vatandaşlar tarafından müdahale edilerek büyümeden sonlandırıldı.

Bursa'da iki kişi arasında trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgayı vatandaşlar ayırdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kişi arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavga araya vatandaşların girmesiyle çok büyümeden ayırıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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