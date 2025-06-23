Bursa'da Trafik Kaçışı: 7.5 Yıl Hapis Cezasıyla Yakalandı

Bursa'da Trafik Kaçışı: 7.5 Yıl Hapis Cezasıyla Yakalandı
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Bursa'da uygulama yapan trafik ekiplerini gören kamyonet sürücüsü ters şeride girerek kaçmaya çalıştı. Önü kesilen sürücünün, daha önce işlediği suç nedeniyle 7.5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Sürücü, trafiği tehlikeye soktuktan sonra polis tarafından yakalandı.

Bursa'da uygulama yapan trafik ekiplerini gören kamyonet sürücüsü önce ters şeride girdi, daha sonra kaçamayacağını anlayınca trafiği birbirine kattı. 'Dur' ihtarlarına uymayan sürücünün önü kesilince de, 7.5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Sürücünün kaçmaya çalıştığı ve nefes kesen takiple yakalandığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kentin farklı noktalarında alkol uygulamalarını sürdürüyor. Son olarak merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi üzerinde uygulama yapan ekipler, 16 AEY plakalı kamyonetin hareketlerinden şüphelenerek 'Dur' ihtarında bulundu. Durum üzerine kamyonet sürücüsü ters şeride girerek kaçmaya çalıştı. Yine önünde trafik polisini gören sürücü, trafiği birbirine kattı. Önü kesilerek durdurulan sürücü, yere yatırılarak ters kelepçe ile etkisiz hale getirildi.

"Yakalamam var diye kaçtım"

Ters kelepçe ile etkisiz hale getirilen Abbas A., polis ekiplerine "Abi vallahi yakalamam var diye kaçtım" dedi. Durum üzerine trafik polisi, "Sen ne yapıyorsun ya, insanların canını ve malını tehlikeye attın" dedi. Yapılan alkol testinde 0 promil çıkan Abbas A.'nın, daha önceden işlediği suç yüzünden hakkında 7.5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Abbas A.'ya 'Dur ihtarına uymamak', 'Trafiği tehlikeye sokmak' ve 'Ters istikamet' maddelerinden 20 bin 701 lira para cezası kesilirken aracı ise otoparka çekildi.

Abbas A., işlemleri yapılmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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