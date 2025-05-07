Hindistan Pakistan'ı füzelerle vurdu, ölü sayısı 26'ya yükseldi

Hindistan-Pakistan savaşı resmen başladı! Bilanço her saat artıyor
Savaş başladı! İşte Hindistan ve Pakistan askeri güç karşılaştırması

Hangi ülke daha güçlü? Pakistan'ın bir adım önde olduğu tek alan var
35 dakikalık zirve! İşte Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin perde arkası

35 dakikalık zirvede ne konuşuldu? İşte görüşmenin perde arkası
MEB harekete geçti! Zorunlu lise eğitiminde büyük değişim yaşanacak

Liselerde yeni dönem! Bakanlık düğmeye bastı, masada 3 model var

Bursa'da Trafik Güvenliği İçin Kapsamlı Denetim

Bursa'da Trafik Güvenliği İçin Kapsamlı Denetim
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, İznik-Orhangazi karayolunda trafik güvenliğini sağlamak amacıyla havadan ve karadan eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde trafik kurallarını ihlal eden sürücüler tespit edilerek gerekli işlemler yapıldı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanlarında bulunan İznik- Orhangazi karayolunda trafik güvenliğini sağlamak amacıyla kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Havadan ve karadan eş zamanlı olarak icra edilen denetim faaliyetlerinde, trafik kurallarını ihlal eden sürücüler tespit edilerek gerekli işlemler uygulandı.

Denetimlerin temel amacı; trafik güvenliğini tehlikeye atan unsurların önüne geçmek ve ölümlü ya da yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesini sağlamak olarak açıklandı. Özellikle hız, emniyet kemeri kullanımı, hatalı sollama ve cep telefonu kullanımı gibi ihlaller üzerinde uygulamaya ağırlık verildi

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bursa'mızın huzuru ve vatandaşlarımızın seyahatleri sırasındaki can ve mal güvenliklerini sağlamak maksadıyla denetimlerimiz aynı azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, vatandaşlardan trafik kurallarına uymaları ve denetimlere anlayış göstermeleri konusunda duyarlılık beklediklerini belirtti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 kardeş evlerinde ölü bulundu, polis maske ve gözlüklü şüpheliyi arıyor

2 kardeş evde öldü bulundu, kamerayı izleyen polis harekete geçti
Survivor All Star'da Almeda diskalifiye edildi! Nedenini Acun Ilıcalı açıkladı

Şampiyon olması beklenen yarışmacı diskalifiye edildi!
Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü

Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü
Erbil'in eski sevgilisi şimdi de mahrem anlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu

Eski sevgili şimdi de yatak sırlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu
Hülya Avşar'ın bebekleri için beşik isteyen kişiye cevabı tartışma yarattı

Hülya'nın bebekleri için beşik isteyen kişiye cevabı tartışma yarattı
Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer

Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.