Bursa'da korku dolu anlar: Agresif sürücü küçük çocuğu hiçe saydı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kadın sürücü, 2 yaşındaki kızının gözleri önünde başka bir sürücünün agresif tavırlarıyla karşılaştı. Anne, çocuğunu korumaya çalışırken yaşanan gerginlik paniğe neden oldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı ve sosyal medyada tepki topladı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde seyir halindeki bir aracın kadın sürücüsü, 2 yaşındaki kızının gözü önünde başka bir sürücünün agresif hareketleriyle karşı karşıya kaldı.

Olay, Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşanan gerginlik sırasında araçtan inen sürücünün öfke dolu tavırları paniğe neden olurken, araçta bulunan kadın sürücü kucağındaki 2 yaşındaki kızını korumaya çalıştı. Anne, küçük çocuğun korkudan titreyerek ağlamaya başladığını ifade etti. Cep telefonu kamerasına yansıyan anlarda yaşanan gerilim kısa sürede çevredeki vatandaşların da dikkatini çekti. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte olay büyük tepki toplarken, trafikte bu denli kontrolsüz davranışların ciddi tehlike oluşturduğu bir kez daha gözler önüne serildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
