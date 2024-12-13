Bursa'da Trafik Ekiplerini Tehdit Eden Şahıs Serbest Bırakıldı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde trafik ekiplerine tehditte bulunan şahıs, adli kontrol şartıyla serbest kalmıştır. Trafik polisleri tarafından şikayet edilen şahıs, gözaltına alındıktan sonra savcılığa sevk edildi.
Bursa'da trafik ekiplerini tehdit ederek mukavemet gösteren şahıs, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Bulvarı üzerinde trafik polislerini tehdit eden şahıs, asayiş ekiplerince gözaltına alındı. Trafik polislerinin şikayetçi olması üzerine Mustafa E., savcılığa sevk edildi. Mustafa E, adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - BURSA