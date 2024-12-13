Üye Girişi
Haberler
İsrail, İran'ın nükleer tesislerini vurmaya hazırlanıyor

İsrail basınından Orta Doğu'yu karıştıracak iddia

 Esad rejimini deviren HTŞ liderinden dikkat çeken Türkiye mesajı

Esad'ı deviren isimden çarpıcı Türkiye mesajı

 ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Blinken'ı kabulüne ilişkin açıklama

ABD'den zirve sonrası ilk açıklama! Erdoğan ile 2 konuyu görüşmüşler
Duvara çarpan otomobil alev aldı! 4 kişi yanarak can verdi

Duvara çarpan araçtaki 4 genç yanarak can verdi

Bursa'da Trafik Ekiplerini Tehdit Eden Şahıs Serbest Bırakıldı

Bursa'da Trafik Ekiplerini Tehdit Eden Şahıs Serbest Bırakıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde trafik ekiplerine tehditte bulunan şahıs, adli kontrol şartıyla serbest kalmıştır. Trafik polisleri tarafından şikayet edilen şahıs, gözaltına alındıktan sonra savcılığa sevk edildi.

Bursa'da trafik ekiplerini tehdit ederek mukavemet gösteren şahıs, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Bulvarı üzerinde trafik polislerini tehdit eden şahıs, asayiş ekiplerince gözaltına alındı. Trafik polislerinin şikayetçi olması üzerine Mustafa E., savcılığa sevk edildi. Mustafa E, adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Ünlü oyuncunun diziden bir anda ayrılmasının nedeni belli oldu
img

Mehmet şefin kızından iddialı paylaşımlar
img

Dikkat çeken görüntü! HTŞ Lideri, İbrahim Kalın ile aynı araçta
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

UEFA ülke puanında son durum ŞOK 14 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'ta neler var? ŞOK 14 Aralık aktüel kataloğunda neler var? 14 Aralık ŞOK'ta hangi ürünler indirimde? ATV CANLI İZLE 13 ARALIK | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu? O Ses Türkiye 2025 Yılbaşı jüri üyeleri kim? O Ses Yılbaşı ne zaman, saat kaçta? 14 Aralık bankalar açık mı? Hafta sonu bankalar kapalı mı? MEMUR ZAM HABERLERİ! Memur 2025 Ocak zammı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı kaç TL olur? 13 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 13 Aralık tarihinde dünyada neler oldu? EMEKLİ MAAŞ HABERLERİ! SSK, Bağ-Kur emeklisi yeni yılda yüzde kaç zam alacak? 2025 Ocak emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İnci Taneleri 26. bölüm izle! İnci Taneleri son bölüm neler oldu? RESİMLİ CUMA MESAJLARI 13 ARALIK: En yeni Cuma mesajları neler? Kısa, ayetli ve anlamlı Cuma mesajları hangisi? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 13 Aralık Cuma günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.