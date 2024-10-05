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Bursa'da Trafik Denetimlerinde Kural Tanımayan Sürücülere 400 Bin Lira Ceza

Bursa'da Trafik Denetimlerinde Kural Tanımayan Sürücülere 400 Bin Lira Ceza
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Bursa'da gece boyunca yapılan trafik denetimlerinde alkollü ve ehliyetsiz sürücülere sıkı ceza uygulandı. Geçerli ehliyeti olmayan bir sürücünün, kaza iddiasıyla arkadaşına direksiyonu devretmesi ise ilginç anlara neden oldu.

Bursa'da gece boyu denetimlere devam eden trafik polisleri kural tanımayan sürücülere ceza yağdırdı. Kimi alkollü, kimi ehliyetsiz direksiyon başına geçen sürücülerin polisle imtihanı kameraya yansırken, uygulamada 400 bin lira ceza kesildi. Kendisi ehliyetli olan bir araç sahibi, ehliyeti olmayan arkadaşını direksiyona geçirdi, bu ortaya çıkınca da, "Az önce kaza yaptım o yüzden arkadaşıma verdim" diyerek polisi ikna etmeye çalıştı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İl genelinde farklı noktalarda yapılan uygulamalarda, ekipler kural tanımayan sürücülere geçit vermezken, alkollü ve ehliyetsiz bir sürücü, basın mensuplarının kendilerini çektiğini görünce, yüzünü kapatıp kendini gizlemeye çalıştı.

Bir başka sürücü ise direksiyon başına kendi geçmesi gerekirken, arkadaşını geçirdi. Denetime takılan gençler aracı bağlatmamak için polis ekiplerine 'az önce kaza yaptım o yüzden arkadaşıma verdim' dedi. Aracı inceleyen polis ekipleri araçta hasar tespit edemeyince sürücünün yalanı ortaya çıktı. Ekiplerin trafiği tehlikeye düşürdüğü sürücülerle imtihanı kameraya yansırken, denetimlerde gece boyu yaklaşık 400 bin lira idari ceza kesildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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