Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Trafik Denetimleri Devam Ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İl genelinde farklı noktalarda yapılan uygulamalarda, 7 bin 284 araç sürücüsüne idari para cezası kesildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İl genelinde farklı noktalarda yapılan uygulamalarda, 7 bin 284 araç sürücüsüne idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kentin huzuru ve güveni için farklı noktalarda uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. 1 ay içerisinde 881 araç sürücüsüne hız ihlalinden, 98 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, bin 272 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 487 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan, 196 araç sürücüsüne ışık ihlalinden ceza kesti. Ayrıca, 429 araç sürücüsüne ehliyetsizlikten, 89 araç sürücüsüne drift atmaktan, 451 araç sürücüsüne seyir halinde telefon kullanmaktan, bin 213 araç sürücüsüne yasak parktan ve 355 araç sürücüsüne trafik işaretlerine uymamaktan cezai işlem uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yetkilileri, kentin huzuru ve güveni için çalışmalarını aralıksız sürdüreceğini bildirdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa trafik bursa Güvenlik Ceza Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti

Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti

 Kasım Gülpınar'ın istifası akıllara Erbakan'ın 'İhtimal vermiyoruz' çıkışını getirdi

Kasım Gülpınar'ın istifası akıllara Erbakan'ın "İhtimal vermiyoruz" çıkışını getirdi

 13 gündür kayıp olan Narin'in amcası adliyeye sevk edildi

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası adliyeye sevk edildi
İzmir'de korku dolu gece! Ölü sayısı 3'e yükseldi, saldırganın üzerinden onlarca hap çıktı

İzmir'de korku dolu gece! Ölü sayısı 3'e yükseldi, saldırganın üzerinden onlarca hap çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
KYK YURT SONUÇLARI: KYK yurt sonuçları açıklandı mı? GSB KYK yurt başvuru sonuçlarına nereden bakılır? e-Devlet sorgulama ekranı! GÜÇ YÜZÜKLERİ 2. SEZON FRAGMANI İZLE! Güç Yüzükleri ne zaman başlıyor? Güç Yüzükleri Türkçe altyazı, HD izleme linki var mı? Kasım Gülpınar kimdir? Şanlıurfa Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar Yeniden Refah Partisi'nden neden istifa etti, ne oldu? GALLER-TÜRKİYE MAÇI: Galler- Türkiye maçı ne zaman? Galler- Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? Bugün Esra Erol var mı? 2 Eylül Esra Erol bugün başlayacak mı, saat kaçta? HAMSTER KOMBAT 2 EYLÜL GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? Mehmet Yörük olayı nedir? Müge Anlı Mehmet Yörük olayı ne? Mehmet Yörük öldü mü? İstanbul su kesintisi sorgulama! 2 Eylül İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? SANA DEĞER CANLI İZLE Sana Değer programı sunucuları kim? Sana Değer programı konusu ne? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2 EYLÜL | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? GRAM ALTIN NE KADAR? 2 Eylül gram altın, çeyrek altın, yarım altın kaç TL? Güncel altın fiyatları...
title