Bursa'da Trafik Denetimleri Devam Ediyor

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İl genelinde farklı noktalarda yapılan uygulamalarda, 7 bin 284 araç sürücüsüne idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kentin huzuru ve güveni için farklı noktalarda uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. 1 ay içerisinde 881 araç sürücüsüne hız ihlalinden, 98 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, bin 272 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 487 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan, 196 araç sürücüsüne ışık ihlalinden ceza kesti. Ayrıca, 429 araç sürücüsüne ehliyetsizlikten, 89 araç sürücüsüne drift atmaktan, 451 araç sürücüsüne seyir halinde telefon kullanmaktan, bin 213 araç sürücüsüne yasak parktan ve 355 araç sürücüsüne trafik işaretlerine uymamaktan cezai işlem uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yetkilileri, kentin huzuru ve güveni için çalışmalarını aralıksız sürdüreceğini bildirdi. - BURSA