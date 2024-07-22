Bursa'da Trafik Denetimleri Devam Ediyor

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. 15-21 Temmuz arası yapılan denetimlerde 8 bin 267 araca trafik ihlallerinden ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yaptıkları uygulamalarda, 962 araç sürücüsüne hız ihlalinden, 120 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 981 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 591 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan ve 257 araç sürücüsüne ise ışık ihlali ile yayaya yol vermemekten idari para cezası kesildi.

Ayrıca, 390 araç sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmaktan, 93 araç sürücüsüne drift atmaktan, 537 araç sürücüsüne seyir halinde telefon kullanmaktan, 1757 araç sürücüsüne yasak parktan, 638 araç sürücüsüne ise işaret levhalarına uymamaktan ceza kesildi.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yetkilileri; vatandaşların huzur ve güveni için uygulamalara aralıksız devam edileceğini bildirdi. - BURSA