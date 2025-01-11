Bursa'da Trafik Denetiminde Kaçış ve İlginç Anlar
Bursa'da trafik polisleri tarafından yapılan denetim sırasında ehliyetsiz ve alkollü sürücüler dikkat çekti. Uygulamayı gören bazı sürücüler kaçarken, bir alkollü sürücü polisten kaçmaya çalıştı. 18 bin lira ceza yiyen bir sürücü ise sabır sınavı verdi.
(BURSA - ÖZEL Kimi kaçtı, kimi numara yaptı... 2 saat önce ehliyetsiz araç sürmekten ceza yiyen sürücü, direksiyon başında yakalandı
Uygulamayı gören son sürat kaçtı
Alkollü sürücü ekipleri fark edince araçtan inip telefonla konuşuyormuş gibi yaptı
BURSA - Bursa'da trafik polislerinin yaptığı uygulamayı gören bazı sürücüler gaza basıp kaçtı, kimi ehliyesiz, kimi de alkollü çıkarken, sabır sınavı kameralara yansıdı.
Bursa'da trafiği tehlikeye düşüren sürücülere karşı denetimleri sıklaştıran polis ekipleri, gece saatlerinde Yıldırım ilçesi Arabayatağı mevkiinde uygulama yaptı. Uygulamayı fark eden bir sürücü kiraladığı aracı ekiplerin üzerine sürüp kaçarken, alkollü bir sürücü polisi görünce araçtan inip telefonla konuşmaya başladı. Bir başka sürücü ise 2 saat önce ehliyetsiz araç sürmekten ceza yemesine rağmen, direksiyon başında yakalandı. 18 bin lira idari ceza uygulanan sürücü ekiplerle pazarlık yapmaya çalışırken, sabır sınavı kameralara basın mensuplarının kamerasına anbean yansıdı.