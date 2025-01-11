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Bursa'da Trafik Denetiminde Kaçış ve İlginç Anlar

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Bursa'da trafik polisleri tarafından yapılan denetim sırasında ehliyetsiz ve alkollü sürücüler dikkat çekti. Uygulamayı gören bazı sürücüler kaçarken, bir alkollü sürücü polisten kaçmaya çalıştı. 18 bin lira ceza yiyen bir sürücü ise sabır sınavı verdi.

(BURSA - ÖZEL Kimi kaçtı, kimi numara yaptı... 2 saat önce ehliyetsiz araç sürmekten ceza yiyen sürücü, direksiyon başında yakalandı

Uygulamayı gören son sürat kaçtı

Alkollü sürücü ekipleri fark edince araçtan inip telefonla konuşuyormuş gibi yaptı

BURSA - Bursa'da trafik polislerinin yaptığı uygulamayı gören bazı sürücüler gaza basıp kaçtı, kimi ehliyesiz, kimi de alkollü çıkarken, sabır sınavı kameralara yansıdı.

Bursa'da trafiği tehlikeye düşüren sürücülere karşı denetimleri sıklaştıran polis ekipleri, gece saatlerinde Yıldırım ilçesi Arabayatağı mevkiinde uygulama yaptı. Uygulamayı fark eden bir sürücü kiraladığı aracı ekiplerin üzerine sürüp kaçarken, alkollü bir sürücü polisi görünce araçtan inip telefonla konuşmaya başladı. Bir başka sürücü ise 2 saat önce ehliyetsiz araç sürmekten ceza yemesine rağmen, direksiyon başında yakalandı. 18 bin lira idari ceza uygulanan sürücü ekiplerle pazarlık yapmaya çalışırken, sabır sınavı kameralara basın mensuplarının kamerasına anbean yansıdı.

Bursa'da Trafik Denetiminde Kaçış ve İlginç Anlar
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BURAK ÖZTÜRK - 3.Sayfa
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