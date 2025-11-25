Haberler

Bursa'da Tost İşletmesi Sahibinin Cinayeti, Zanlı Tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tost işletmesi sahibini silahla vurarak öldüren katil zanlısı Mustafa Y., yakalanarak tutuklandı. Olay, Cuma Mahallesi'nde tartışma sırasında meydana geldi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tost işletmesi sahibini silahla vurarak öldüren katil zanlısı tutuklandı.

Olay, cuma gecesi saat 03.00 sıralarında Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. 16 BDP 784 plakalı otomobille gelen Mustafa Y., araçtan inip tost işletmesi sahibi Mustafa Tokgöz (33) ile tartışmaya başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada Mustafa Y. (32), elindeki tabancayla Mustafa Tokgöz'e defalarca ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine 5 mermi isabet eden Tokgöz, kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli geldiği araçla kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırıyı gerçekleştirdikten sonra hızla olay yerinden uzaklaşan Mustafa Y.'nin aracı ise Kestel ilçesi Kazancı Mahallesi kavşağında terk edilmiş halde bulundu. Asayiş ekipleri kaçan şüpheliyi dün akşam Bursa'da saklandığı bir evde suç aleti tabancayla yakaladı. Diğer şüpheli Muhammet G.'nin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Şüpheli Mustafa Y.'nin emniyetteki ifadesinde, "Mustafa, benim hakkımda ileri geri konuşuyordu. O gece denk geldik. Kavga çıktı. Kavgada ben de ateş ettim" dediği öğrenildi. Sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "adam öldürme" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
