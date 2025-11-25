Bursa'da Tost İşletmecisine Kurşun Yağdıran Saldırgan Yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tartıştığı tost işletmesi sahibini kurşun yağmuruna tutan saldırgan polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay cuma gecesi saat 03.00 sıralarında Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir tostçuda meydana geldi.

İddiaya göre, olay yerine 16 BDP 784 plakalı otomobil ile gelen Mustafa Y. (32) araçtan inip tost işletmesi sahibi Mustafa Tokgöz (33) ile tartışmaya başladı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada Mustafa Y. (32) elindeki tabancayla Mustafa Tokgöz'e defalarca ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine 5 mermi isabet eden Tokgöz, kanlar içinde yere yığıldı.

Şüpheli geldiği araçla kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saldırıyı gerçekleştirdikten sonra hızla olay yerinden uzaklaşan şüpheli Mustafa Y.'nin kaçtığı araç Kestel ilçesi Kazancı Mahallesi kavşağında terk edilmiş halde bulundu. Asayiş ekipleri kaçan şüpheliyi dün akşam Bursa'da saklandığı bir evde suç aleti tabancayla yakaladı. Diğer şüpheli Muhammet G.'nin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Şüpheli Mustafa Y.'nin emniyetteki ifadesinde, "Mustafa, benim hakkımda ileri geri konuşuyordu. O gece denk geldik. Kavga çıktı. Kavgada ben de ateş ettim" dediğini öğrenildi.

Şüpheli sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA