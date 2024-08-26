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Bursa'da Tofaş Marka Otomobil Alev Aldı

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Bursa'nın Gürsu ilçesinde seyir halindeki Tofaş marka otomobil motor kısmından alev aldı. Sürücü tarafından yol kenarına çekilen araca çevredeki vatandaşlar müdahale etti ve yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Bursa'da Tofaş marka otomobil seyir halindeyken alev aldı.

Olay, Gürsu ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Tofaş marka Şahin model otomobil motor kısmından bir anda alev aldı. Sürücüsü hemen otomobili yol kenarına çekerken, alevlere ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yangın tüpleriyle yaptı. Yangın olay yerine itfaiye ekiplerinin gelmesiyle kontrol altına alındı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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