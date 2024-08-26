Bursa'da Tofaş Marka Otomobil Alev Aldı

Bursa'da Tofaş marka otomobil seyir halindeyken alev aldı.

Olay, Gürsu ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Tofaş marka Şahin model otomobil motor kısmından bir anda alev aldı. Sürücüsü hemen otomobili yol kenarına çekerken, alevlere ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yangın tüpleriyle yaptı. Yangın olay yerine itfaiye ekiplerinin gelmesiyle kontrol altına alındı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA