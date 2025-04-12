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Bursa'da Tırın Damperi Açıldı, Üst Geçide Çarptı

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde seyir halindeki bir tırın damperinin açılması sonucu üst geçide çarpmasıyla kaza meydana geldi. Kazanın ardından trafik tek şeritten ilerledi ve tır çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Damperi açılan tır üst geçide çarptı

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde seyir halindeki tırın damperi açılarak üst geçide çarptı. Kaza sonrası trafik tek şeritten ilerlerken, tır çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Edinlen bilgiye göre, Bursa-Gemlik yolunda seyir halinde olan 41 ARJ plakalı tırın damperi açılarak üst geçide çarptı. Kaza sebebiyle trafik uzun süre tek şeritten ilerledi. Çekici yardımıyla yoldan kaldırılan tırın arından yol normal olarak ulaşıma açıldı.

Trafik ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HURŞİT TOPAL - 3.Sayfa
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