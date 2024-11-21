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Bursa'da Tırdan Düşen Adam Ağır Yaralandı

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, tırın dorsesinden düşen 54 yaşındaki Nihat Ç. ağır yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan yaralının durumu ciddiyetini koruyor.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde tırın dorsesinden düşen bir kişi ağır yaralandı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Üreğil Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Nihat Ç. (54), alt yapı çalışmaları için tırlarla mahalle girişine getirilen boruların yüklü olduğu tıra çıktı. Bir borunun kayması sonucu dengesini kaybeden Nihat Ç. dorseden düşerek ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Nihat Ç., ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Nihat Ç. ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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