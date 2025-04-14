Bursa'da Tıra Çarpan Kamyonet Sürücüsü Kendi İmkanlarıyla Kurtuldu
Bursa'da emniyet şeridinde bekleyen tıra hızla gelen bir kamyonet çarptı. Kazayı hafif yaralarla atlatan sürücü, kendi imkanlarıyla aracından çıkmayı başardı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Bursa'da emniyet şeridinde bekleyen tıra, hızla gelen kamyonet arkadan çarptı. Tırın altına giren araçtaki sürücü, kendi imkanlarıyla çıktı.
Kaza, saat 05.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Mudanya Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde hızla ilerleyen kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu emniyet şeridinde bekleyen tırın altına girdi. Kazayı gören çevredekiler sürücünün yardımına koşarken, 112 Acil Servis Merkezine de bilgi verdi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü, kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa