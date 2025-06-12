Bursa'da Tır Sürücüsü Ters Yöne Girdi

Bursa'da Tır Sürücüsü Ters Yöne Girdi
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Bursa Kestel ilçesinde bir tır sürücüsü yol karışıklığı nedeniyle otobanda ters yöne girdi. Bu durum trafikte paniğe yol açtı ve anlar başka bir otomobilin kamerasına yansıdı.

Bursa'da bir tır sürücüsü yol karışıklığı sonucu otobanda ters yöne girdi. Trafikte paniğe neden anlar başka bir otomobil sürücüsünün kamerasına yansıdı.

Bursa'da Kestel ilçesi Ankara Yolu üzerinde meydana gelen olayda, bir tır sürücüsü yolu karıştırarak ters yöne girdi. Otoban bağlantısında ters yönden Bursa istikametine giren tır trafikte kısa süreli panik yaşattı. O anlar başka bir araç sürücüsünün kamerasına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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