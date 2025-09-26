Bursa'da Tır Şoförüne Saldıran Şüpheli Tutuklandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından tır şoförünü darbeden şüpheli tutuklandı.

Olay, 23 Eylül'de saat 23.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, emniyet şeridinde ilerleyen kargo tırı, sola geçiş yaptığı sırada kör noktada kalan otomobile çarptı. Çarpışmanın ardından sinirlerine hakim olamayan 2 kişi, tırın şoför kapısını açarak Adem M.A.'ya saldırdı. Şüphelilerden biri araca girip şoförü yumruklarken, diğeri ise camdan darbe indirdi.

Kanlar içinde kalan şoför hastaneye kaldırılırken, 7 gün iş göremez raporu aldı. Dehşet anlarının yer aldığı görüntüleri izleyenler büyük tepki gösterdi.

Saldırgan tutuklandı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'kasten yaralama' suçundan soruşturma başlatıldı. Başsavcılık talimatıyla harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Emek Polis Merkezi Amirliği ekipleri, şüpheli M.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. M.A., kararın ardından konumuna uygun kapalı ceza infaz kurumuna gönderildi. - BURSA