Bursa'da Tır Otomobili Altına Alarak Zeytin Bahçesine Daldı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Bursa'da Tır Otomobili Altına Alarak Zeytin Bahçesine Daldı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen kazada tır, otomobili altına alarak zeytin bahçesine daldı. Otomobil sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybederken, tır sürücüsü yaralandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen kazada otomobili altına alan tır, yoldan çıkarak zeytin bahçesine daldı. Yaşanan kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, 00: 30 sıralarında Orhangazi İznik yolu Yeniköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İznik istikametinden Orhangazi istikametine seyreden Serdar B. idaresindeki 10 TR 584 plakalı tır, karşı istikametten gelen Fuat Akdemir (44) yönetimindeki 34 MMY 674 plakalı otomobil ile çarpıştı. Altına aldığı otomobili metrelerce sürükleyen tır yoldan çıkıp zeytin bahçesine girdi. Ağaçları parçalayan tır, yaklaşık 50 metre sonra durabildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Otomobil sürücüsü Fuat Akdemir'in kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan tır sürücüsü ise kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

İtfaiye ekipleri kazada yaşamını yitiren Fuat Akdemir'in cenazesini çıkartabilmek için uzun süre çalışma yaptı. Talihsiz adamın cenazesi savcının incelemesinin ardından adli tıp kurumuna götürüldü.

Kaza sebebi ile Orhangazi İznik karayolunda trafik akışı jandarma kontrolünde sağlandı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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