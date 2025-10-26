Haberler

Bursa'da Tır, Kırmızı Işıkta Bekleyen Otomobile Çarptı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, kırmızı ışıkta duran kamyona çarpmamak için manevra yapan tır, altındaki otomobile çarptı. Kazada 5 kişilik ailenin bulunduğu otomobil sürüklendi, aile hafif yaralarla kurtuldu.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kırmızı ışıkta duran kamyona çarpmamak için manevra yapan tır, otomobile çarptı. 5 kişilik ailenin bulunduğu otomobil yaklaşık 40 metre sürüklendi. Otomobildeki karı koca ve 3 çocukları kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Orhangazi'de Yalova-Bursa karayolu Eski Kaymakamlık Kavşağı trafik ışıklarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Yalova'dan Bursa istikametine gitmekte olan Zeki B. (69) idaresindeki 63 B 3066 plakalı tır, kırmızı ışıkta bekleyen bir hafriyat kamyonuna çarpmamak için manevra yaptı. Bu esnada kırmızı ışıkta duran Gökham Salbaş (39) idaresindeki 77 AEB 526 plakalı otomobile çarpan tır son anda durabildi. Tırın çarptığı ve içinde 5 kişilik ailenin bulunduğu otomobil yaklaşık 40 metre sürüklendi. Kazada otomobil sürücüsü, eşi ve 3 çocuğu kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza nedeniyle olay yerine sağlık ekipleri sevkedildi. Yaralı kadın ve 2 çocuğuna ambulansta müdahale edildi. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten sağlanırken, polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
