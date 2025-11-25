Bursa'da Tır Kazası: Sürücü Yaralandı
İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan bir tır devrildi, sürücüsü İbrahim K. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Kaza saat 12.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Mezit boğazında meydana geldi. İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halinde olan İbrahim K.(25) yönetimindeki 64 AAS 215 plakalı geri dönüşüm malzemesi yüklü tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Devrilen tırın şoförü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bölge trafik ekipleri karayolunu kontrollü olarak trafiğe açarken Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa