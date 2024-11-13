Bursa'da Tır Kazası: Sürücü Hafif Yaralı

Bursa İznik- Yenişehir yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında yağışlı havada kontrolden çıkan tır, yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazadan sürücü hafif yaralı olarak kurtulurken yolun bir şeridi trafiğe kapandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Bursa Yenişehir- İznik yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İznik istikametine doğru gitmekte olan yüklü bir tır yağışlı havada kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkarak savruldu ve yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Çarpmanın şiddeti ile tırın kabin kısmında büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, sürücü ise kazadan şans eseri hafif yaralı kurtuldu. Kaza nedeniyle İznik - Orhangazi yolunun bir bölümü trafiğe kapanırken, jandarma ekipleri kazanın yaşandığı noktada güvenlik önlemi aldı. - BURSA