Haberler

Bursa'da Tır Kazası: 2 Yaralı

Bursa'da Tır Kazası: 2 Yaralı
Güncelleme:
Bursa'nın İznik ilçesinde çimento yüklü bir tırın şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da tırın şarampole yuvarlandığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında İznik ilçesi Yenişehir yolu üzerinde meydana geldi. İznik istikametinde ilerleyen K.M. yönetimindeki çimento yüklü 26 AGZ 905 plakalı tır kontorlden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü K.M. ve yanındaki M.K yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerinde bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tır içerisinde sıkışan şoför ve yanındaki yolcu itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkarıldı. Yaralılar, ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
