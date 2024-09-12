Üye Girişi
Haberler

Bursa'da tır ile otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen kazada tır ile otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza nedeniyle trafik aksadı.

Bursa'da tır ile otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Olay, Bursa'nın İznik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yenişehir istikametindeki 34 FPV 368 plakalı tır sürücüsü M.B., yan yoldan ana yola çıkış yaptı. Aynı istikamette ilerleyen 16 MCL 45 plakalı otomobil sürücüsü Z.S., direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tırla çarptı. Kazanın etkisiyle her iki araç da ağır hasar gördü ve 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra İznik Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza sebebiyle Yenişehir yönündeki trafik bir süreliğine aksadı.

Jandarma ekipleri, kazanın meydana geldiği alanda güvenlik önlemleri alırken, yolun tekrar trafiğe açılması için çalışmalar devam ediyor.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Otomobil trafik İznik bursa

Narin cinayeti soruşturmasında yeni itiraf: Salim Güran baskı yaptı, korktuğum için Narin'i gördüğümü söyledim

Narin cinayeti soruşturmasının seyrini değiştirecek yeni itiraf

 Narin'in cansız bedeninin bulunduğu derede 17 yıl önce Muhammed'in de cesedi bulunmuş

Narin'in bulunduğu dereden Muhammed'in de cesedini çıkarmışlar

 'Bir şey gördüm söyleyemiyorum' diyerek ağlamıştı! Kadın muhabir ne gördüğünü açıkladı

"Bir şey gördüm söyleyemiyorum" demişti! Neyle karşılaştığını günler sonra açıkladı
Bu havaalanına 6 yıldır tek bir yolcu bile inmedi! CHP'li vekil eline dürbün alıp havada uçak aradı

Gideri gelirinin 169 katı! Bu havaalanına 6 yıldır tek bir yolcu bile inmedi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Trabzonspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor-Beşiktaş maçı şifresiz mi? Beşiktaş taraftarı, Trabzonspor maçını neden alınmayacak? EXXEN canlı izle! (HULLY CITY- SHEFFIELD) EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! EXXEN spor canlı izle Hull City - Sheffield Utd maçı ne zaman? Müge Anlı, Çiğdem Koçyiğit bulundu mu, son durum ne? 12 Eylül Müge Anlı'da neler oldu? 12 Eylül hangi burç? 12 Eylül burcu yükseleni ne? 12 Eylül burç özellikleri nedir? Bahar Candan olayı nedir, davası ne oldu? Bahar Candan çıktı mı, son durum nedir? TUS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS sonuçları nasıl sorgulanır? Mehmet Sepil kimdir? Halk Tv konuğu Mehmet Sepil kaç yaşında, nereli? Mehmet Sepil biyografisi! 2 yaşındaki çocuğu balkondan attı! Üvey babaanne 2 yaşındaki çocuğu neden balkondan attı? Olay nerede oldu? Çocuğun sağlık durumu nasıl? Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak canlı izle! 12 Eylül Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak saat kaçta başlıyor, son bölüm ne oldu? Narin'in cesedinin bulunduğu derede 17 yıl önce bir çocuk cesedi daha bulunmuş! 17 yıl önce derede bulunan çocuk kim?
title