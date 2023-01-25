Bursa'da TIR ile kamyonet çarpıştı, sıkışan yolcuyu itfaiye kurtardı 3. Sayfa Haberleri Bursa'da TIR ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi sıkışarak yaralandı. Bursa'da TIR ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi sıkışarak yaralandı. Kaza, Kestel ilçesi Çataltepe Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali E. idaresindeki 16 ADK 085 plakalı kamyonet, ana yola çıkan 35 BDM 105 plakalı TIR'a yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonette yolcu olarak bulunan Şaziye E. sıkışarak yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi kamyonette sıkışan Şaziye E. itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Şaziye E. Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İtfaiye Kestel Bursa 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Bursa'da TIR ile kamyonet çarpıştı, sıkışan yolcuyu itfaiye kurtardı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.