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Bursa'da Tır ile Cip Çarpıştı: 1 Yaralı

Bursa'da Tır ile Cip Çarpıştı: 1 Yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tır ile cip çarpıştı. Cipin sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da tırla cip çarpıştı: 1 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada Tır ile cip çarpıştı, cipin sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 12.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi.

İnegöl'den Ankara istikametine seyir halinde olan Sürücü Murat Y.Yönetimindeki 16 AYD 575 plakalı Tır, aynı yöne giderken önüne çıkan sürücü Resul C.yönetimindeki 16 Y 6995 plakalı cipe yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan cip, orta refüje çıkarak durdu. Kaza sonucu cipin sürücüsü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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