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Bursa'da Tır Dorsesi Yağmurlu Hava Sebebiyle Kaydı

Bursa'da Tır Dorsesi Yağmurlu Hava Sebebiyle Kaydı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yağmurlu havada seyir halindeki bir tırın dorsesi kayarak yola düştü. O anlar araç içi kamerası ile saniye saniye kaydedildi, şans eseri yaralanan olmadı.

Bursa'da yağmurlu havada dorsesi kayan tır saniye saniye araç içi kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Seyir halinde olan tırın dorsesi, kaygan zeminde bir anda kaydı. Yaşanan olayda şans eseri yaralanan olmazken, o anlar saniye saniye araç içi kamerasına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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