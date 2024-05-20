Üye Girişi
Haberler

Bursa'da tır alevlere teslim oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da İstanbul yolunda seyir halinde olan tır sürücüsü, dumanların çıktığını görünce emniyet şeridine çekti. Tır, bir süre sonra alevlere teslim oldu. Olay, Bursa İstanbul karayolu Orhangazi Süpürgelik mevkiinde meydana geldi.

Bursa'da tır alevlere teslim oldu

BURSA - Bursa'da İstanbul yolunda seyir halinde olan tır sürücüsü, dumanların çıktığını görünce emniyet şeridine çekti. Tır, bir süre sonra alevlere teslim oldu.

Olay, Bursa İstanbul karayolu Orhangazi Süpürgelik mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen tırdan dumanlar çıktığını gören sürücü, aracı emniyet şeridine çekti. Tır bir süre sonra alev aldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yanan tırı güçlükle söndürdü. Olayda can kaybı olmazken, tır kullanılamaz hale geldi. Tırın alev alev yandığı anlar, diğer sürücüler tarafından kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Orhangazi İstanbul Bursa Olay Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bir tarafta yas bir tarafta eğlence! İran'da muhalifler, Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünü havai fişeklerle kutladı

Bir tarafta yas bir tarafta eğlence! İran'da muhalifler, Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünü havai fişeklerle kutladı

 İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti

 Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünde suikast iddiası! Drone enkazın çevresinde birini görüntüledi

Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünde suikast iddiası! Drone enkazın çevresinde birini görüntüledi

 Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi? Mehmet Şimşek canlı yayında yanıtladı

Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi? Mehmet Şimşek canlı yayında yanıtladı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title