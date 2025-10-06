Haberler

Bursa'da Ticari Araç Sürücüsünün Tehlikeli Anları Kamerada

Bursa'da Ticari Araç Sürücüsünün Tehlikeli Anları Kamerada
Güncelleme:
Bursa'da anayolda makas atan ticari araç sürücüsü, yürekleri ağza getiren tehlikeli manevralar yaptı. O anlar başka bir aracın iç kamerasına yansıdı.

Bursa'da anayolda makas atan ticari aracın sürücüsü yürekleri ağza getirdi. Saniyelerle faciadan dönülen o anlar, başka bir aracın iç kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi anayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki ticari araç sürücüsü, yoğun trafikte hızla makas atarak ilerledi. Tehlikeli manevralar yapan sürücü, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı.

Kaza kıl payı önlenirken, o kameraya anbean yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
