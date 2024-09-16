Bursa'da Ticari Araç Kuryeye Çarptı, Kurye Ölümden Döndü

Bursa'da hızını ayarlayamayan ticari araç, kuryeye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kurye, ölümden döndü.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Sinandede Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki hafif ticari araç, kavşağa geldiğinde hızını ayarlayamayınca önünde seyreden motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü metrelerce savrulmasına rağmen, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansırken kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA