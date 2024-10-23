Bursa'da Ters Yöne Giren Sürücü Kazayı Kıl Payı Atlattı

Bursa'da bir otomobil sürücüsü anayolda ters yöne girip ilerledi. Araçların kazayı kıl payı atlattığı anlar ise kameraya anbean yansıdı.

Olay, Bursa'nın Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil sürücüsü yolu karıştırınca ters yöne girdi. Uyarılara rağmen sürücü otomobiliyle dönüş yapmak yerine ters yönde ilerlemeye devam etti. Şans eseri kaza meydana gelmezken görüntüler üzerine polis ekipleri harekete geçti. - BURSA