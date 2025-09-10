Bursa'da Ters Yöne Giren Sürücü ile Otobüs Şoförü Arasında Tartışma

Bursa'da ters yöne giren otomobil sürücüsü ile otobüs şoförü arasında yol verme tartışması çıktı, küfürlerle büyüyen kavga vatandaşların araya girmesiyle son buldu.

Bursa'da otobüs şoförüyle sürücü arasında tartışma çıktı. İddiaya göre otomobil sürücüsü ters yöne girdi. Kendi şeridinden ilerleyen otobüs şoförü yol vermeyince tartışma çıktı. Aracından inen sürücü otobüs şoförüne küfürler savurmaya başlayınca tartışma hararetlendi. Çevredeki vatandaşlar tarafları sakinleştirmeye çalıştı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. - BURSA