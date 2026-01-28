Otobanda tehlike...Ters yöne giren araç trafiği kilitledi

Bursa'da otobanda ters yönden gelen araç yürekleri ağıza getirdi, muhtemel bir facianın eşiğinden dönüldü.

Olay, Emek Mahallesi Mudanya istikametinde, 28 AAZ plakalı hafif ticari aracın ters yönden ilerlemesiyle yaşandı. Karşı yönden kendilerine doğru gelen aracı fark eden sürücüler şaşkınlık yaşadı. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye trafik polisi sevk edildi.

Ekipler, ters yönde ilerleyen araçla birlikte trafikteki diğer araçları kontrollü şekilde yol kenarına alarak muhtemel bir kazanın önüne geçti. Gerekli müdahalenin ardından araçların güvenli şekilde yönlendirilmesi sağlandı ve trafik akışı normale döndü.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yetkililer sürücüleri otoyollarda yön levhalarına dikkat etmeleri konusunda bir kez daha uyardı. - BURSA