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Son dakika haberi... Bursa'da ters yönde ölümüne yolculuk kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi... Bursa'da ters yönde ölümüne yolculuk kameradaBURSA Bursa'da bir otomobil sürücüsü otobanda ters yönde 100 kilometre hızla gitti.

Bursa'da ters yönde ölümüne yolculuk kamerada

BURSA Bursa'da bir otomobil sürücüsü otobanda ters yönde 100 kilometre hızla gitti. O anlar kameraya yansıdı.

Bursa'da Görükle mevkiinde bulunan otoban girişinden ters yöne doğru ilerleyen araç korku dolu anlar yaşattı. Hızının 100 kilometreye ulaştığı görülen aracın ölümüne yolculuğu ise diğer sürücülerin kamerasına yansıdı. Diğer yandan karşı yönden bir aracın gelmemesiyle muhtemel bir facianın eşiğinden dönüldü.

Son dakika haberi... Bursa'da ters yönde ölümüne yolculuk kamerada

Son dakika haberi... Bursa'da ters yönde ölümüne yolculuk kamerada

Son dakika haberi... Bursa'da ters yönde ölümüne yolculuk kamerada

Son dakika haberi... Bursa'da ters yönde ölümüne yolculuk kamerada

İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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