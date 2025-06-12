Bursa'da Ters Yönde İlerleyen Tır Trafiği Tehlikeye Attı
Bursa'da bir tır sürücüsü yol karışıklığı sonucu otobanda ters yöne girdi. O anlar başka bir otomobil sürücüsünün kamerasına yansıdı, trafikte kısa süreli paniğe neden oldu.
Otobanda tersten ilerleyen sürücünün trafiği tehlikeye attığı anlar kamerada
BURSA - Bursa'da bir tır sürücüsü yol karışıklığı sonucu otobanda ters yöne girdi. Trafikte paniğe neden anlar başka bir otomobil sürücüsünün kamerasına yansıdı.
Bursa'da Kestel ilçesi Ankara Yolu üzerinde meydana gelen olayda, bir tır sürücüsü yolu karıştırarak ters yöne girdi. Otoban bağlantısında ters yönden Bursa istikametine giren tır trafikte kısa süreli panik yaşattı. O anlar başka bir araç sürücüsünün kamerasına yansıdı.
(AB-AİU-İHS)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN UĞUR - 3.Sayfa