ABD'de helikopterle uçak çarpıştı: 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

ABD'de yolcu uçağı ile askeri helikopter çarpıştı
Trump, ABD'yi sarsan uçak kazası sonrası kuleyi suçladı

ABD'yi sarsan kaza sonrası Trump suçluyu ilan etti
Çalışanları, Halit Ergül'ün ifadesini yalanladı: Gece çalışan bir güvenlik görevlisi görmedik

Çalışanları Halit Ergül'ü yalanladı: Bu zamana kadar hiç görmedik
Bolu Belediyesi akraba çiftliğine dönmüş! Yeğene yardımcılık, geline müdürlük

Belediye akraba çiftliğine dönmüş! Yeğene yardımcılık, geline müdürlük

Bursa'da Ters Yönde Giden Taksiyi Gören Motosikletli Feci Kaza Geçirdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde motosiklet ile taksinin kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. İki motosikletli ağır yaralanırken, taksideki yolcular hafif yaralandı.

Bursa'da süratle ilerleyen motosikletli, müşteri taşıyıp ters yöne giren taksiyle kafa kafaya çarpıştı. Feci kaza kameraya yansırken, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Hamitler TOKİ yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 BCV 981 plakalı motosiklet sürücüsü Gökdeniz Sarol, arkasına aldığı Fırat Elban ile seyir halindeyken, genç sürücü yolun boş olması nedeniyle hızla ilerlemeye başladı. Bu esnada müşteri aldıktan sonra ters yöne giren taksiyi son anda fark eden genç, otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kaza nedeniyle metrelerce savrulan iki motosikletli ağır yaralanırken, takside yolcu olarak bulunan Gülcan B., Hüseyin B., Ömer B. de hafif yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra bölgedeki en yakın hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, polis kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Araç sahipleri dikkat! Ödemeyene haciz uygulanacak
img

Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler
img

Yüksekova'da gökyüzünde inanılmaz olay! Her şey çıplak gözle izlendi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Coca Cola'dan sonra bu kez de Lay's! Tehlikeli ürün ABD'de piyasadan toplatılıyor

Türkiye'de de çok satan patates cipsi piyasadan toplatılıyor
Galatasaray gece yarısı yıldız futbolcuyla yollarını ayırdı

Yıldız futbolcunun kalemini gece yarısı kırdılar
Fatih Terim Süper Lig devinden milli golcüyü istedi! Hiç beklemediği bir yanıt aldı

Süper Lig'den milli yıldızı istedi! Hiç beklemediği bir yanıt aldı
Yeni evli çift, balayında gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı

Yeni evli çift, balayında gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı
Süper Lig devinden Göztepe'ye Romulo için eşi benzeri görülmemiş teklif

Süper Lig devinden eşi benzeri görülmemiş teklif
Yüksekova'da gökyüzünde 6 gezegen aynı hizada sıralandı

Yüksekova'da gökyüzünde inanılmaz olay! Her şey çıplak gözle izlendi

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.