Bursa'da Ters Yönde Giden Cip, Tırla Çarpıştı: Sürücü Ağır Yaralı

Bursa otobanda ters yöne giren lüks cip sürücüsü, karşıdan gelen tırla kafa kafaya çarpıştı. Ortalık savaş alanına dönerken, hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü ağır yaralandı. Çılgın sürücünün otobanda tersten gittiği ve uyarılara aldırış etmediği anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Korkunç kaza, dün akşam saatlerinde çevre yolu Osmangazi ilçesi Demirtaş Mevkisi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 EVD 051 plakalı aracın sürücüsü, cipiyle otobana ters yönden girdi. Dakikalarca bu şekilde ilerleyen araç, karşıdan gelen tırla şiddetli şekilde çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle araç adeta kağıt gibi ezilirken, sürücü araç içinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşarken, olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla çıkarılan sürücü, sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesi devam ediyor. Sürücünün ters yönde ilerlediği ve uyarıları dikkate almadığı anlar ise kameraya anbean yansıdı.

Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlatırken, ters yöne giren sürücünün neden böyle bir hata yaptığı araştırılıyor.

Olay sebebiyle İstanbul İzmir otobanında Terminal'den Mudanya'ya kadar trafik kilitlendi. - BURSA