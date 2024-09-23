Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Ters Yolda Hız Yapan Otomobil Kamerada

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da bir sürücü, anayolda ters yöne girerek hızla ilerledi. Diğer sürücülerin uyarılarına rağmen devam eden otomobil, kazaya sebebiyet vermeden bağlantı yoluna girerek kayboldu.

Ters yönde son sürat ilerleyen otomobil kamerada

BURSA - Bursa'da otomobil anayolda ters şeride girdi. Kilometrelerce ters şeritte süratle ilerleyen sürücü kazaya davetiye çıkarırken, o anlar kameraya anbean yansıdı.

Bursa Yenişehir Yolu üzerinde anayolda ters yöne giren otomobil sürücüsü, geri dönmek yerine ters yönde kilometrelerce ilerledi.

Diğer sürücülerin uyarılarına rağmen yolundan dönmeyen sürücü ne kendini, ne de başkalarını düşündü.

Şans eseri kazaya karışmayan sürücü yürekleri ağza getirirken, bir süre sonra bağlantı yoluna girip gözden kayboldu.

Bursa'da Ters Yolda Hız Yapan Otomobil Kamerada
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN UĞUR - 3.Sayfa

Otomobil Güvenlik 3-sayfa trafik Bursa Kaza

F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD'den çarpıcı 'İncirlik' şartı

F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD'den çarpıcı "İncirlik" şartı

 Erdoğan'ın çağrısı karşılık buldu! Esad'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren tarihi karar

Esad'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren tarihi karar

 Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta! Hafize Gaye Erkan da karşılayanlar arasında yer aldı

Karşılayanlar arasında sürpriz bir isim de vardı
Diyarbakır'da Kayapınar Belediyesi'nden skandal karar! Gaffar Okkan'ın ismini tabeladan sildiler

Gaffar Okkan'ın ismini tabeladan sildiler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Yudum kimdir? MasterChef Yudum elendi mi? 23 Eylül 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 23 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 23 Eylül Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 23 Eylül 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 23 Eylül 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 23 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 23 Eylül Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Hebert George adlı ünlü yazarın soyadı nedir? Tayfur Bingöl pozisyonu penaltı mı, değil mi (Beşiktaş Eyüpspor)? Union Saint Gilloise hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? Umman ne demektir? Hangisi Jüpiter'in adlarından birisidir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });