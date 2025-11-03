Haberler

Bursa'da Ters Şeritten Yola Çıkan Kamyon Trafiği Tehlikeye Attı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, ters şeritten yola çıkmak isteyen bir kamyon, trafiği tehlikeye düşürdü. Olay, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Emniyet ekipleri, kamyon sürücüsünü yakalamak için soruşturma başlattı.

Bursa'da ters şeritten girerek yola çıkmak isteyen kamyon, trafiği tehlikeye düşürdü. 'Pes' dedirten görüntüler, vatandaş tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dönmesi gereken girişi kaçıran kamyon sürücüsü, ileriden dönerek kurallara uymak yerine ters şeritten girerek dönüşünü sağlamaya çalıştı.

Yol ayrımından girmek için hareket eden otomobil ise, karşısında gördüğü kamyonu görünce neye uğradığını şaşırdı. Ters yönden gelen 16 BBJ 665 plakalı kamyon, herkesin canını hiçe sayması, 10 dakika veya 10 kilometre kaybetmek istememek için 'pes' dedirten hareketi, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kamyon sürücüsünü yakalamak için tahkikatı sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
