Üye Girişi
Haberi Paylaş
Bursa'da ters şeritten giden otomobil zincirleme kazaya böyle yol açtı

Bursa'da ters şeritten giden otomobil zincirleme kazaya böyle yol açtı

3. Sayfa Haberleri

Bursa'da cadde üzerinde ters şeritte ilerleyen otomobil sürücüsü önce motosikletle ardından iki araçla çapıştı.

Bursa'da cadde üzerinde ters şeritte ilerleyen otomobil sürücüsü önce motosikletle ardından iki araçla çapıştı. 4 aracın karıştığı kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza merkez, Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, cadde üzerinde seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsü ters şeritten ilerleyen otomobilin kendisine çarpmasıyla savruldu. Motosikletin arkasında bulunan iki otomobil sürücüsü ise takip mesafesini korumadığı için frenlemesine rağmen duramadı.

4 aracın karıştığı kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralanırken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Bursa Seçim Sonuçları
Bursa Yerel Seçim Sonuçları 2019
Bursa Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Motosiklet Bursa 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title